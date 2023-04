Ο γιος του Πέτζα Στογιάκοβιτς, Αντρέι βαδίζει στα χνάρια του πατέρα του και εκπροσώπησε την Ελλάδα στο Nike Hoops Summit, αντιμετωπίζοντας τον γιο του ΛεΜπρόν, Μπρόνι Τζέιμς.

Τα ξημερώματα της Κυριακής διεξήχθη η αναμέτρηση της Team USA με την Team World, στο πλαίσιο του Nike Hoops Summit που έλαβε χώρα στο Πόρτλαντ. Οι μικροί Αμερικανοί επικράτησαν με 90-84 αλλά το ελληνικό ενδιαφέρον στράφηκε στον Αντρέι Στογιάκοβιτς.

Ο γιος του θρυλικού Πέτζα Στογιάκοβιτς και της Αλέκας Καμηλά, διάλεξε να αγωνιστεί με φανέλα στην οποία αναγραφόταν η Ελλάδα ως χώρα καταγωγής του. Κάθε παίκτης φοράει τα διακριτικά της χώρας του στο μπροστά μέρος της φανέλας και ο Αντρέι που πρόσφατα δήλωσε ότι θα κέρδισε άνετα τον πατέρα του, αγωνίστηκε με την ελληνική σημαία.

Για την ιστορία ήταν και πολύ καλός στην αναμέτρηση, σκοράροντας 12 πόντους, έναν περισσότερο από τον γιο του ΛεΜπρόν Τζέιμς, Μπρόνι. Το τρίποντό του μάλιστα θύμισε... Πέτζα!

