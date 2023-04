Οι Μιλγουόκι Μπακς θα αντιμετωπίσουν τους Μέμφις Γκρίζλις χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και άλλους πέντε παίκτες, στο προτελευταίο ματς της κανονικής περιόδου.

Οι ενοχλήσεις στο δεξί γόνατο θα κρατήσουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο μακριά από την αναμέτρηση των Μιλγουόκι Μπακς κόντρα στους Μέμφις Γκρίζλις (03:00, ξημερώματα Σαββάτου, 8/4).

Μόνο που η κατάκτηση της 1ης θέσης στην Ανατολή και σε ολόκληρο το NBA επιτρέπει στους πρωταθλητές του 2021 να προχωρήσουν και σε μικρές αλλαγές στο σχήμα τους, ενώ απομένουν μόλις δύο αναμετρήσεις για το φινάλε της κανονικής περιόδου.

Τόσο ο Τζρου Χόλιντεϊ, όσο και ο Μπρουκ Λόπεζ θα μείνουν εκτός για λόγους ξεκούρασης, ενώ τη λίστα των απόντων συμπληρώνουν οι Γκρέισον Άλεν (διάστρεμμα στο δεξί αστράγαλο), Πατ Κόνατον (διάστρεμμα στο δεξί αστράγαλο) και Κρις Μίντλετον (ενοχλήσεις στο δεξί γόνατο).

The Bucks submitted their injury report for Friday’s game against the Grizzlies.



OUT:

Grayson Allen (right ankle sprain)

Giannis Antetokounmpo (right knee soreness)

Pat Connaughton (right ankle sprain)

Khris Middleton (right knee soreness)

Jrue Holiday (rest)

Brook Lopez (rest)