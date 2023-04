Ρίβερς: «Τελείωσε η κούρσα για τον MVP, ο Εμπίντ είναι ο καλύτερος παίκτης» (vid)

O Nτοκ Ρίβερς επέλεξε τον Τζοέλ Εμπίντ ως τον MVP της σεζόν.

Ο Τζοέλ Εμπίντ έκανε πράματα και θάματα κόντρα στους Σέλτικς και τελείωσε το ματς με 52 πόντους, 13 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα οι στοιχηματικές να τον δίνουν φαβορί πλέον για το βραβείο του MVP. Το ίδιο πιστεύει και ο προπονητής του, Ντοκ Ρίβερς.

«Σταματήστε να ψάχνετε τον MVP. Η κούρσα τελείωσε. Ο Εμπίιντ είναι ο καλύτερος παίκτης στο πρωτάθλημα και το απέδειξε κόντρα στους Σέλτικς. Έβαλε παραπάνω από τους μισούς πόντους της ομάδας μας. Τι άλλο να κάνει;», ήταν τα λόγια του ενώ τόνισε πως έχουν δίκιο και οι συμπαίκτες του που τον βλέπουν MVP, όμως οι Σίξερς έχουν μεγαλύτερους στόχους τη φετινή σεζόν

"The MVP race is over."



