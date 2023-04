Σημαντικά νέα για τους παίκτες από τη νέα συλλογική σύμβαση εργασίας.

Πολλά ήταν τα μαντάτα από τη νέα συλλογική σύμβαση εργασίας που αποφασίστηκε μεταξύ του ΝΒΑ και της Ένωσης Παικτών με διάρκεια 7 ετών. Αρχικά θα έχουμε τουρνουά στη μέση της σεζόν (κάτι που ακουγόταν εδώ και πολύ καιρό), ενώ πλέον για να μπορεί να πάρει κάποιος το βραβείο του MVP (όπως και rookie της σεζόν, αμυντικός και έκτος παίκτης) θα πρέπει να έχει παίξει τουλάχιστον 65 ματς κατά τη διάρκεια της σεζόν), αλλά και για να συμπεριληφθεί στις κορυφαίες πεντάδες.

Επιπλέον αφαιρέθηκε και η μαριχουάνα από τη λίστα με τις απαγορευμένες ουσίες. Επίσης με τη νέα συμφωνία, οι παίκτες του ΝΒΑ θα μπορούν να επενδύσουν σε ομάδες του NBA και το WNBA όπως αναφέρει ο Σαμς Σαράνια. Τέλος μπορούν να κάνουν επενδύσεις στο στοίχημα (sports betting) και σε εταιρίες με κάνναβη.

