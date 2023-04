Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική για την κουτουλιά στον Μπλέικ Γκρίφιν, στο ματς των Μιλγουόκι Μπακς με τους Μπόστον Σέλτικς.

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο δεν θα αγωνιστεί στην αναμέτρηση των Μιλγουόκι Μπακς με τους Φιλαντέλφια 76ερς (ξημερώματα 4 Απριλίου). Το NBA τιμώρησε τον φόργουορντ των πρωταθλητών του 2021 με μία αγωνιστική δίχως πληρωμή, για την κουτουλιά του στον Μπλέικ Γκρίφιν, η οποία έφερε και την αποβολή του από τον αγώνα με τους Μπόστον Σέλτικς.

The following was released by the NBA. pic.twitter.com/RH2mH1b3nc