ΛεΜπρόν για την επιστροφή του: «Δεν υπήρξε αξιολόγηση, ο Θεός να... ευλογεί τις πηγές σας»

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έσπευσε να απαντήσει μέσω του λογαριασμού του στο Twitter για τα χρονοδιαγράμματα που έχουν γίνει γνωστά με βάση την επιστροφή του στα παρκέ.

Δεν πέρασε λίγη ώρα από τη στιγμή που οι πιθανές ημερομηνίες για την επιστροφή του ΛεΜπρόν Τζέιμς από τον τραυματισμό του έπεσαν...στο τραπέζι και ο ίδιος έσπευσε να διαψεύσει με ποστάρισμα στο Twitter.

Οι πληροφορίες μιλούσαν για την «ενεργοποίηση» του ΛεΜπρόν και τις πηγές που τον ήθελαν να επιστρέφει ακόμη και πριν το τέλος της κανονικής περιόδου.

Ο ίδιος, λοιπόν, έγραψε στον λογαριασμό του: «Δεν υπήρξε καμία αξιολόγηση σήμερα και δεν υπάρχει καμία ημερομηνία ως στόχος για την επιστροφή μου. Απλώς δουλεύω όλο το 24ωρο, κάθε μέρα (και τρεις φορές τη μέρα) για να δώσω σε μένα τις καλύτερες πιθανότητες να επιστρέψω με πλήρη δύναμη όταν είναι αυτό. Ο Θεός να... ευλογεί τις πηγές σας. Μιλάω για τον εαυτό μου».

There wasn’t an evaluation today and there hasn’t been any target date for my return. I’m just working around the clock, every day(3X a day) to give myself to best chance of coming back full strength whenever that is. God bless y’all sources. 🤦🏾‍♂️ I speak for myself!