Ο Κέβιν Ντουράντ τραυματίστηκε ξανά, αυτή τη φορά στην προθέρμανση. Και ο κίνδυνος να χάσει το υπόλοιπο της κανονικής σεζόν είναι υπαρκτός.

Αρκούσε ένα στραβοπάτημα. Και ο Κέβιν Ντουράντ βλέπει ξανά το παρόν και το μέλλον του με άλλον τρόπο. Την ώρα που ο KD ήταν έτοιμος για την πρώτη εμφάνισή του μπροστά στο κοινό των Φοίνιξ Σανς (στο ματς απέναντι στην Οκλαχόμα) τραυματίστηκε!

Σε μία προσπάθειά του στην προθέρμανση, γλίστρησε και γύρισε τον αριστερό του αστράγαλο! Φυσικά και δεν αγωνίστηκε, ενώ μετά το τέλος του αγώνα αποχώρησε φορώντας προστατευτική μπότα.

Suns forward Kevin Durant could miss the rest of the regular season with ankle sprain https://t.co/GmFoSHywmY