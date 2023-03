Χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο θα αντιμετωπίσουν τους Ορλάντο Μάτζικ οι Μιλγουόκι Μπακς. Νοκ άουτ και οι Χόλιντεϊ, Ντράγκιτς.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τέθηκε νοκ άουτ από την αναμέτρηση των Μιλγουόκι Μπακς απέναντι στους Ορλάντο Μάτζικ. Ο Greek Freak λογίζονταν ως αμφίβολος, εξαιτίας ενοχλήσεων στο δεξί γόνατο, ωστόσο θα απουσιάσει λόγω ίωσης, η οποία δεν έχει σχέση με covid.

Πέρα από τον Αντετοκούνμπο δεν θα αγωνιστούν οι Γουέσλι Μάθιους (πρόβλημα στο δεξί πόδι), Γκόραν Ντράγκιτς (ενοχλήσεις στο αριστερό γόνατο) και Τζρου Χόλιντεϊ (ενοχλήσεις στο σβέρκο).

The Bucks have updated their injury report for tonight vs. Orlando.



OUT:

Wesley Matthews (right calf strain)

Goran Dragic (left knee soreness)

Jrue Holiday (neck soreness)

Giannis Antetokounmpo (non-COVID illness)



Antetokounmpo was previously probable with right knee soreness.