Το ΝΒΑ «έσβησε» το δέκατο ριμπάουντ του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην τελευταία φάση του αγώνα με τους Γουίζαρντς, ακυρώνοντας το triple double του Greek Freak.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήθελε ένα ριμπάουντ κόντρα στους Γουίζαρντς ώστε να σημειώσει triple double και φρόντισε να το πετύχει βοηθώντας ο... ίδιος τον εαυτό του. Συγκεκριμένα, έτρεξε στη μπασκέτα των γηπεδούχων, πέταξε τη μπάλα στο ταμπλό με αποτέλεσμα να «γράψει» στη στατιστική του, το δέκατο ριμπάουντ.

Μετά το τέλος του αγώνα ρωτήθηκε σχετικά για το αν ήθελε το triple double και με διάθεση για χιούμορ, απάντησε χαρακτηριστικά κλείνοντας και το μάτι: «Στην αρχή σκέφτηκα να σκοράρω, αλλά σε αυτές τις καταστάσεις, κρατάς τη μπάλα. Προσπάθησα να παίξω έξυπνα. Σαν να έκλεψα ένα ριμπάουντ».

Πάντως η λίγκα «έσβησε» το δέκατο ριμπάουντ και κατ' επέκταση, ακύρωσε το τέταρτο φετινό triple double του Αντετοκούνμπο.



The league has rescinded Giannis Antetokounmpo's 10th rebound last night--and thus his triple-double, sources tell ESPN. League rules say that for a field-goal attempt to count as official, the player has to shoot "with intent to score a field-goal" -- i.e. to make the shot.