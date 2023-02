Aπαίτηση... λαού να μπει ο Ντέρικ Ρόουζ στο ματς των Νικς με τους Πέλικανς, κάτι που έγινε.

Είναι ένας από τους πιο αγαπητούς στον κόσμο παίκτες στη λίγκα. Φυσικά το Σικάγο τον λατρεύει, αφού εκεί μεγαλούργησε και έγινε ο νεότερος MVP στην ιστορία του ΝΒΑ.

Μπορεί τα χρόνια να έχουν περάσει, αλλά ο κόσμος συνεχίζει να δείχνει την αγάπη του στον Ντέρικ Ρόουζ. Οι φίλαθλοι της Νέας Υόρκης φώναζαν το όνομα του στο ματς με τους Πέλικανς, αναγκάζοντας τον Tομ Θίμποντο να τον περάσει στο παρκέ. Πολύ δυνατή η γνώμη του κόσμου όπως φάνηκε.

Δείτε τι έγινε στο Madison Square Garden

Derrick Rose checks in the game after Knicks fans chant his name 🌹🙏 pic.twitter.com/cJG65nK7dT