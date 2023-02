Ο Γιώργος Παπαγιάννης απογειώθηκε για ένα εντυπωσιακό κάρφωμα κόντρα στην Αρμάνι.

Θέαμα προσφέρει ο Γιώργος Παπαγιάννης κόντρα στην Αρμάνι. Ο Έλληνας σέντερ πήρε την πάσα του Λι κι έκανε πόστερ τον Κάιλ Χάινς που πήγε να τον κόψει.

Δείτε το εντυπωσιακό κάρφωμα του Παπαγιάννη

.@_plee1 to @G_P_06 and the @paobcgr faithful in Milan goes WILD!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/Kr1G8g5U02