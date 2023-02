Αγία Τριάδα των σκόρερ: ΛεΜπρόν-Τζαμπάρ-Μαλόουν μαζί στη σκηνή (vid)

Οι τρεις κορυφαίοι σκόρερ του ΝΒΑ συναντήθηκαν μαζί στη σκηνή.

Πριν λίγο καιρό ο ΛεΜπρόν Tζέιμς κόντρα στους Θάντερ, ανέβηκε στην κορυφή των σκόρερ στη regular season, αφού έφτασε τους 38.388, ενώ ξεπέρασε τον σπουδαίο Τζαμπάρ. Στην τρίτη θέση βρίσκεται ο Καρλ Μαλόουν με 36.928.

Τα τρία αυτά τοτέμ του μπάσκετ μοιράστηκαν τη σκηνή του All Star Game σε μια ξεχωριστή στιγμή, αφού μιλάμε για την Αγία Τριάδα των σκόρερ του ΝΒΑ. Παρέα, αγκαλιασμένοι, τρεις καλαθομηχανές που έκαναν πολύ πιο όμορφο το άθλημα.

The top 3 scorers in NBA history on one stage 🏀



1. LeBron James

2. Kareem Abdul-Jabbar

3. Karl Malone pic.twitter.com/Wio7VKmWGB