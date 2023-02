Ο Φρεντ ΒανΒλίτ επέλεξε να συνεχίσει στην εταιρεία που βρίσκεται ο μάνατζερ και συνεργάτης του ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Μια κίνηση που ίσως να λέει πολλά για την επερχόμενη free agency έκανε ο Φρεντ ΒανΒλίτ. Ο παίκτης των Ράπτορς μένει ελεύθερος το καλοκαίρι που έρχεται και θα αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο Φρεντ έχει νέο εκπρόσωπο και αυτός είναι η εταιρεία Klutch Sports, η οποία εκπροσωπεί πολλούς ΝΒΑers με κορυφαίο τον ΛεΜπρόν Τζείμς. Η Klutch Sports έχει ιδρυθεί από τον Ριτς Πολ, τον συνεργάτη του Βασιλιά σε πολλές δουλειές. Μένει να δούμε αν ο ΒανΒλίτ θα γίνει το καλοκαίρι συμπαίκτης του ΛεΜπρόν ή απλά άλλαξε μανατζερική στέγη.

Toronto’s Fred VanVleet has new representation ahead of his possible summer free agency https://t.co/G6CM491oFF