Κράουντερ για το trade στους Μπακς: «Έκοψα το δάχτυλό μου για να σώσω το χέρι μου»

Με έναν αρκετά καυστικό τρόπο σχολίασε τη μετακόμισή του στους Μπακς ο Τζέι Κράουντερ.

Ο μεγάλος στόχος των Μιλγουόκι Μπακς πριν από την trade deadline ήταν ο Τζέι Κράουντερ και τα «ελάφια» κατάφεραν να τον κάνουν δικό τους, δίνοντας τον Νουόρα και πέντε draft picks δευτέρου γύρου σε ένα τριπλό deal με την Ιντιάνα.

Ο Κράουντερ είχε μείνει εκτός από τους Σανς από την αρχή της σεζόν και όπως έγραψε ο ίδιος... επιστρέφει. «Έκοψα το δάχτυλό μου για να σώσω το χέρι μου. Το Νο99 επιστρέφει» έγραψε ο Αμερικανός στο τουίτερ, εννοώντας πως «πόνεσε» για αρκετό καιρό ώστε να κερδίσει κάτι μεγαλύτερο, με σαφή αναφορά στην πρώην ομάδα του και τον τρόπο που τον χειρίστηκε.

Για τους Μπακς αυτή είναι μια προσθήκη που θα δώσει αρκετή σκληράδα ενόψει των playoffs, με τον Κράουντερ να ανυπομονεί όπως δείχνει για να αγωνιστεί ξανά στα παρκέ του ΝΒΑ και να παίξει δίπλα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

CUT OFF MY FINGER TO SAVE MY HAND… 99 BACK AGAIN.!! 😈😈😈😈🫡