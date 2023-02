Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε μία άτσαλη πτώση, λίγο πριν το τέλος του αγώνα των Μιλγουόκι Μπακς με τους Σάρλοτ Χόρνετς, αλλά ο ίδιος δήλωσε ότι «όλα είναι καλά, αισθάνομαι μία χαρά».

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν κοιτάζει το ρολόι. Το μόνο που θέλει είναι να σταματήσει τον αντίπαλό του. Η αναμέτρηση των Μιλγουόκι Μπακς με τους Σάρλοτ Χόρνετς πλησίαζε στο τέλος της. Μόλις 23 δεύτερα στο ρολόι με τη νίκη εξασφαλισμένη.

Μόνο που ο Giannis παραμόνευε για μία εντυπωσιακή τάπα. Όταν ο Τέρι Ροζίερ πήγαινε για το λέι απ, ο Αντετοκούνμπο φαίνεται να μετράει τα βήματα. Και να παίρνει φόρα για ένα εντυπωσιακό κόψιμο. Δεν το έκανε. Έπεσε στο παρκέ και όταν επιχείρησε να σηκωθεί κάτι φάνηκε να τον ενοχλεί στο δεξί γόνατο.

Κάτι που ήταν φανερό και όταν οι Μπακς έκαναν την επίθεση τους, με τον Greek Freak να επιχειρεί να πατήσει το πόδι του για να διαπιστώσει τι έχει συμβεί. Ο Μάικ Μπουντενχόλζερ τόνισε ότι δεν τον ενημέρωσαν για κάποιο πρόβλημα μετά το ματς, ενώ και ο ίδιος ο Αντετοκούνμπο τόνισε ότι είναι καλά.

«Προσπαθούσα να κάνω μία φάση. Αλλά μερικές φορές θα πρέπει να πέσεις στο έδαφος. Σηκώνεσαι, προχωράς μπροστά και πας στην άλλη κατεύθυνση. Τώρα, ίσως μπορείς να είσαι πιο έξυπνος και να μην πηδάς στα τελευταία δεύτερα ενός αγώνα, επειδή δεν πρόκειται να κάνει τη διαφορά. Αλλά ένιωθα ότι δε μια-δύο περιπτώσεις δεν αντιμετώπισα κάποιες προσπάθειες και είχα συγκεντρωθεί να προσπαθήσω να σταματήσω ό,τι πλησίαζε στο καλάθι μας. Οπότε, ο χρόνος και το σκορ δεν παίζουν σημασία για εμένα, προσπαθούσα να σταματήσω μία προσπάθεια, να δημιουργήσω μία φάση», είπε ο Αντετοκούνμπο όταν τον ρώτησαν για την επιλογή του.

Giannis looked to be favoring his right knee after going up for the block in the final seconds of the game. Here's the play: #Bucks pic.twitter.com/R6cqAQGZnK