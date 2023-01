Παραδοχή του λάθους από τους διαιτητές για το no call στον Λεμπρόν: «Όλοι κάνουμε λάθη, θα χάσουμε τον ύπνο μας»

Η Ένωση διαιτητών στο ΝΒΑ παραδέχθηκε το λάθος που έγινε στο ματς Σέλτικς-Λέικερς για τον μη καταλογισμό του καθαρού φάουλ που έκανε ο Τέιτουμ στον Λεμπρόν λίγο πριν από το τέλος της κανονικής διάρκειας του αγώνα.

Δεν τον αποκαλούν διόλου τυχαία «ο πλανήτης του ΝΒΑ» όπου -σύμφωνα με το μότο «Amazinh Happens».

Λίγες ώρες μετά το παιχνίδι το οποίο «σήκωσε» μπόλικη κουβέντα για τον μη καταλογισμό καθαρού φάουλ του Τέιτουμ σε layup του Λεμπρόν με 1'' για το τέλος και με το σκορ στο 105-105, οι διαιτητές του ΝΒΑ έσπευσαν να ανακοινώσουν και επίσημα την παραδοχή του λάθους τους. Αν μη τι άλλο ήταν μια καθαρή φάση προκαλώντας την έντονη (και λογική) αντίδραση του Λεμπρόν Τζέιμς και των Λέικερς.

«Όπως όλος ο κόσμος, έτσι και οι διαιτητές κάνουν λάθη. Κάναμε ένα λάθος το οποίο ήταν πολύ σοβαρό για εμάς. Αυτή η φάση θα μας βαραίνει και θα φέρει άγρυπνες νύχτες καθώς προσπαθούμε να είμαστε οι καλύτεροι διαιτητές που μπορούμε» ανέφεραν χαρακτηριστικά...

Like everyone else, referees make mistakes. We made one at the end of last night’s game and that is gut-wrenching for us. This play will weigh heavily and cause sleepless nights as we strive to be the best referees we can be.https://t.co/WyN8QVuTOl