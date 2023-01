Η φανέλα του ΛεΜπρόν Τζέιμς από τους τελικούς του 2013 δημοπρατήθηκε και ο τυχερός που την απέκτησε πλήρωσε 3.68 εκατομμύρια δολάρια.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς θα πρέπει να βολευτεί με την τρίτη πιο ακριβή φανέλα στην ιστορία του δημοπρατικού οίκου Sotheby's. Αυτή που φόρεσε στον 7ο τελικό των Μαϊάμι Χιτ με τους Σαν Αντόνιο Σπερς το 2013 πουλήθηκε έναντι 3.68 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η αρχική πρόβλεψη έκανε λόγο για ένα ποσό ανάμεσα στα τρία και τα πέντε εκατομμύρια δολάρια, με το τελικό αντίτιμο να είναι πίσω μόνο από τη φανέλα του Μάικλ Τζορνταν από τους τελικούς του 1998 (10.1 εκατομμύρια δολάρια) και του Ντιέγκο Μαραντόνα από την αναμέτρηση της Αργεντινής με την Αγγλία και το περίφημο «Χέρι του Θεού».

Ενδεχομένως, η φανέλα που θα φορέσει ο Τζέιμς όταν θα γίνει ο πρώτος σκόρερ του ΝΒΑ, σε λίγες ημέρες, να πιάσει περισσότερα σε μία ενδεχόμενη δημοπρασία στο μέλλον.

LeBron James’ 2013 NBA Finals Game 7 jersey has sold at auction for $3.68 million.



It’s Sotheby's 3rd-most expensive NBA jersey ever sold, and a record for any LeBron jersey. pic.twitter.com/WWmXVD9cNB