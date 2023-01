Οι φίλοι των Μιλγουόκι Μπακς βρίσκονται παντού και μερικοί εξ αυτών είχαν την τύχη να δουν την υπογραφή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στη φανέλα τους, μετά τη συνάντηση μαζί του στο Μαϊάμι.

Δεύτερη βραδιά χωρίς Γιάννη στο Μαϊάμι, δεύτερη ήττα για τους Μπακς από τους Χιτ. Τα «ελάφια» υποτάχθηκαν με 111-95 έχοντας παροπλισμένο τον σούπερ σταρ τους, αλλά αυτό δεν εμπόδισε τον Greek Freak να μοιράσει χαμόγελα σε μερικούς μικρούς φίλους του Μιλγουόκι στην FTX Arena.

Ο Αντετοκούνμπο υπέγραψε στις φανέλες με τον αριθμό «34» που βρήκε στο διάβα του, ενώ είχε μία μικρή συνομιλία με τον παλαιστή Κρις Τζέρικο.

Δείτε το βίντεο των Μπακς με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Always have time for the fans. 💚 pic.twitter.com/hKoKWBIp0V