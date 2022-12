Ράσελ για την 43άρα του Ζάιον: «Αυτός παίζει αμερικανικό football, εμείς παίζουμε μπάσκετ» (vid)

Ο Ντ' Άντζελο Ράσελ έκανε μια φοβερή δήλωση για τον Ζάιον Γουίλιαμσον

Ο Ζάιον Γουίλιαμσον έπαιξε εκπληκτικά κόντρα στους Τίμπεργουλβς, ενώ ήταν clutch στα τελευταία τρία λεπτά του ματς, οδηγώντας τους Πέλικανς σε νίκη. Το τέρας της φύσης της Νέας Ορλεάνης τελείωσε το ματς με ρεκόρ καριέρας και 43 πόντους (13/20 διπ., 1/1 τριπ., 14/19 βολές), 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, κάνοντας ότι θέλει στο παρκέ σε άλλο ένα ματς, με τους αντιπάλους του να βλέπουν εφιάλτες.

Το πως ένιωσαν οι... λύκοι μετά την ήττα από τον Ζάιον και την αντιμετώπιση του, αποτυπώθηκε με τον καλύτερο τρόπο από τα λόγια του Ντ' Άντζελο Ράσελ, ο οποίος ξεστόμισε μια φοβερή ατάκα. «Ο Ζάιον παίζει αμερικανικό football, εμείς παίζουμε μπάσκετ. Δεν μπορούμε να τον ακουμπήσουμε ή να τον μαρκάρουμε. Είναι καλό αυτό για εκείνον», ανέφερε.

“He’s playing football, we playing basketball. We can’t touch him or guard him, so good for him.” - D-Lo after Zion's 43-point career night



