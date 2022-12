Σύμμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι Γουόριορς, η κατάσταση του τραυματισμού του Στεφ Κάρι έχει «θετική εξέλιξη» και αναμένεται να επανεκτιμηθεί σε δύο εβδομάδες.

Η ζωή των Γουόριορς έγινε λίγο πιο δύσκολη πριν ακόμη καταφέρουν να "ορίσουν" την ταυτότητά τους, αφού έχασαν τον Στεφ Κάρι με τραυματισμό και έχουν αναγκαστεί να παραταχθούν στα τελευταία τέσσερα ματς χωρίς τη βοήθεια του σούπερ σταρ τους (1-3 το ρεκόρ σε αυτά).

Ο 34χρονος γκανρτ στάθηκε άτυχος στην ήττα των «πολεμιστών» από την Ιντιάνα και αποχώρησε από το παρκέ με πρόβλημα στον αριστερό ώμο, μετά από άμυνα που επιχείρησε να παίξει και με στόχο να σταματήσει την επέλαση του αντιπάλου του προς το καλάθι.

Η νέα ενημέρωση που δίνει η ομάδα προκειμένου να καθησυχάσει και το κοινό του Γκόλντεν Στέιτ, αναφέρει πως η αποθεραπεία του Κάρι έχει «καλή εξέλιξη» και η κατάστασή του αναμένεται να επανεκτιμηθεί σε δύο εβδομάδες ελπίζοντας σε ανάλογη εικόνα.

Stephen Curry, who suffered a subluxation of his left shoulder on December 14 at Indiana and has missed the team’s last four games, was recently re-evaluated.



The re-evaluation indicated that Stephen is making good progress. He will be re-evaluated again in two weeks. pic.twitter.com/jo6FDCnxhY