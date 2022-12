Οι Χόρνετς νίκησαν τους Λέικερς και στη φάση που θα μπορούσαν να πάρουν το ματς, ο ΛεΜπρόν έχασε το παπούτσι του.

Οι Λέικερς ηττήθηκαν από τους Χόρνετς με 134-130, σε ένα ματς που είχαν την ευκαιρία να πάρουν. Ο Σρέντερ αστόχησε σε τρίποντο στο ένα δευτερόλεπτο με το σκορ στο 132-130.

Εκεί που θα πρέπει να σταθούμε είναι στο γεγονός πως βγήκε το παπούτσι του ΛεΜπρόν Τζείμς πριν την πάσα που έκανε για το τρίποντο του Γερμανού γκαρντ. Στη συνέχεια ο Βασιλιάς δεν μπορούσε να κρύψει τη στεναχώρια του για την εξέλιξη της φάσης.

Δείτε τι έγινε

Bron lost his shoe during the potential game tying shot.



Lakers lose to the Hornets. pic.twitter.com/kZNX2bG2lq