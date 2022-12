Οι Γουόριορς σπάνε όλα τα αρνητικά ρεκόρ και παρακαλάνε να γυρίσει πίσω ο Στεφ Κάρι όσο γρηγορότερα γίνεται.

Ο σταρ των Γουόριορς, Στεφ Κάρι είχε σταθεί άτυχος στην ήττα της ομάδας του από την Ιντιάνα και αποχώρησε με τραυματισμό στον αριστερό ώμο, κάτι που τον αναγκάζει να μείνει εκτός δράσης για αρκετές εβδομάδες.

Από εκείνο το σημείο και μετά το Γκόλντεν Στέιτ μετρά 4 ήττες και μόλις μια νίκη. Ο Στιβ Κερ αδυνατεί να βρει λύσεις στο τεράστιο κενό που άφησε ο κορυφαίος σουτέρ της ιστορίας και ο άνθρωπος που κάθε χρόνο κάνει τους πολεμιστές διεκδικητές τίτλου.

Ένας απίθανος παίκτης που φαίνεται ακόμα περισσότερο τώρα τι σημαίνει για τον οργανισμό. Δίχως αυτόν οι Γουόριορς θα ήταν μια ομάδα που θα πάλευε για να μπει στο play-in και μπορεί να έχανε τον... δρόμο. Με αυτόν στο παρκέ είναι διεκδικήτρια τίτλου. Αυτά για έναν παίκτη που αξίζει να θεωρείται TOP 10 παίκτης όλων των εποχών με τα όσα έχει κάνει στο παρκέ.

Nets dropped 91 points... in the first half.



They are up 40 on the Warriors 😳 pic.twitter.com/Mu0WGaaWmA December 22, 2022

Δίχως τον κύριο Κάρι λοιπόν στο παρκέ οι πολεμιστές έχουν χάσει τα δύο τελευταία με 30 πόντους διαφορά και η... κατρακύλα δεν σταματά εκεί. Oι Γουόριορς επιπλέον έγιναν η δεύτερη πρωταθλήτρια ομάδα που χάνει δύο σερί ματς με 30+ πόντους μετά τους Μπουλς τη σεζόν 1998-99.

Άλλο ένα στατιστικό που δεν τους τιμά είναι ότι βρέθηκαν πίσω με 40 πόντους στο ημίχρονο, μια διαφορά που είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία για μια ομάδα που πήρε πρωτάθλημα την προηγούμενη σεζόν. Τέλος οι πολεμιστές δέχθηκαν 91 πόντους στο ημίχρονο. Ακραίο, τρελό. Υπάρχουν ομάδες στο ΝΒΑ που δέχονται 91 σε όλο το ματς σε ορισμένες περιπτώσεις.

Οι Γουόριορς προσεύχονται να γυρίσει ο Κάρι γρήγορα, γιατί αν αργήσει αρκετά θα έχουν μεγάλο θέμα να κινδυνέψει η θέση τους ακόμα και στο play-in. Ο Κάρι δεν αναπληρώνεται με τίποτα, με οποιοδήποτε τρικ και αν επιχειρήσει ο Κερ.

Φέτος ο 34χρονος Κάρι μετρά 30 πόντους, 6.8 ασίστ και 6.6 ριμπάουντ κατά μέσο όρο, σουτάροντας με 43.4% στα τρίποντα.

The Warriors lost by 30 tonight against the Nets after falling by 38 on Tuesday night against the Knicks.



They are the 2nd defending champion to lose consecutive games by 30 or more points, joining the 1998-99 Bulls in that category. pic.twitter.com/WLE1scfHs7 — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) December 22, 2022