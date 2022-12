Ντέρικ Ρόουζ: «Έχω μαζέψει αρκετά χρήματα, γουστάρω να αποκτήσω μία ομάδα»

Ο Ντέρικ Ρόουζ έχει έτοιμο το πλάνο μόλις σταματήσει το μπάσκετ. Θέλει να αποκτήσει μία ομάδα στο NBA.

Ο Ντέρικ Ρόουζ θέλει μία ομάδα στο ΝΒΑ. Όσο πιο σύντομα γίνεται. Μιλώντας στο Athletic, ο γκαρντ των Νιου Γιορκ Νικς αναφέρθηκε στο μεγάλο του όνειρο: «Γουστάρω να γίνω ιδιοκτήτης. Έχω βάλει αρκετά λεφτά στην άκρη», είπε ο Ρόουζ.

Στην καριέρα του έχει εξασφαλίσει σχεδόν 150 εκατομμύρια δολάρια, ενώ έχει εισπράξει παραπάνω από 200 εκατομμύρια από τις κατά καιρούς χορηγίες του.

«Δεν είναι ότι χρειάζομαι και δάνειο, είμαι καλά. Οπότε περιμένω. Περιμένω για τη στιγμή μου», πρόσθεσε ο Ρόουζ.

