Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρήκε τα πατήματά του στο δεύτερο ημίχρονο με τους Ντάλας Μάβερικς δίνοντας το σύνθημα της νίκης στους Μπακς και οι «μπασκετικοί θεοί» είναι η εξήγηση στον... γρίφο μιας άστοχης αρχικά βραδιάς.

Δύο ακουστικά και ένα mindset... Αυτό χρειάζεται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο για να μεταφερθεί για λίγο στον κόσμο του Freak και να επιστρέψει στο παρκέ ως ο Giannis, ο παίκτης που μπορεί να σμπαραλιάσει και ρεκόρ πέρα από μπασκέτες.



Στην πραγματικότητα δεν άλλαξε τίποτα στην ρουτίνα του πριν από το ματς με τους Μάβερικς, όμως χρειάστηκε να περιμένει. Στην αρχή για να βρει τον εαυτό του και στο τέλος για να δει τον Λόπεζ να ολοκληρώνει το alley oop για να χαρίσει τη νίκη στους Μιλγουόκι Μπακς με την ταυτόχρονη αυτοκτονία των γηπεδούχων από τη γραμμή των βολών.

The league’s 🔝 2 scorers face-off NEXT on ESPN



Luka (32.9 PPG)

Giannis (32.1 PPG)



🏀 @Bucks vs. @dallasmavs

10 PM ET on ESPN pic.twitter.com/JwyhgzqxTG