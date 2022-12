Μία άμυνα και ένα σκληρό φάουλ έφερε αρκετά νεύρα στους Κλάρκσον και Κουμίνγκα, λίγο πριν τη λήξη του παιχνιδιού των Γουόριορς με τους Τζαζ.

Το παιχνίδι των Τζαζ με τους Γουόριορς δεν είχε μόνο επεισοδιακό φινάλε, με τον Φοντέκιο να ντύνεται ήρωας για τους γηπεδούχους, αλλά και μία... αψιμαχία των Κλάρκσον, Κουμίνγκα που χρειάστηκε την επέμβαση από τους ψυχραιμότερους.

Με το σκορ στο 121-119 και 29'' για τη λήξη ο Κλάρκσον πήγε προς το καλάθι όμως η άμυνα του Κουμίνγκα τον σταμάτησε και στη συνέχεια ένα σκληρό φάουλ παραλίγο να φέρει... σύρραξη.

Η παραλίγο... σύρραξη των Κλάρκσον - Κουμίνγκα

Jonathan Kuminga and Jordan Clarkson got into it 😳 pic.twitter.com/3FzgcG60dc