Απολαυστικό Shaqtin A Fool με... αφηρημένο Ντόντσιτς και τρολάρισμα σε Κένι Σμιθ (vid)

Από τον Σακίλ Ο' Νιλ δεν ξεφεύγει κανείς. Ούτε και οι υποψήφιοι MVP της σεζόν όπως είναι ο Λούκα Ντόντσιτς. Υπέπεσες σε blooper; Θα μπεις στο Shaqtin A Fool.

Για μία ακόμα φορά ο Σακίλ Ο' Νιλ έδωσε... ρέστα στο εβδομαδιαίο Shaqtin A Fool με τις γκάφες στα παρκέ του ΝΒΑ.

Ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν μεταξύ των «θυμάτων» για την αφηρημάδα του να κάνει παράβαση 8 δευτερολέπτων, ενώ σε μια αποτυχημένη alley oop πάσα του Τζέιλεν Γκριν των Ρόκετς φρόντισε να «τρολάρει» τον... παίκτη Κένι Σμιθ και να συνδυάσει το παρόν με το παρελθόν.

Κερασάκι στην τούρτα το απίθανο σουτ του Κίλιαν Χέις το οποίο κατέληξε πίσω από το ταμπλό!

Δείτε το Shaqtin A Fool

"Name a more iconic duo than a Houston guard and Shaqtin a fool." 😂



Kenny makes an appearance in this week's edition of #Shaqtin 🤣 pic.twitter.com/DIlQp96ZCR