Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν γλίτωσε από τις «δαγκάνες» του Σακίλ Ο' Νιλ, ο οποίος τον συμπεριέλαβε στο Shaqtin A Fool δίνοντας και... ποδοσφαιρικό χαρακτήρα.

Ο Σακίλ δεν κάνει διακρίσεις. Όποιος δίνει «τροφή» εκείνος φροντίζει να την εκμεταλλευτεί αμέσως. Όπως έκανε και ο Έλληνας σούπερ σταρ του ΝΒΑ ο οποίος δεν την «σκαπούλαρε» από τα χιουμοριστικά blooper του Shaqtin A Fool.

Αφορμή αποτέλεσε ένα flopping που έκανε σε ματς των Μπακς με τους Μπουλς και δη σε μια στιγμή που έπαιζε άμυνα στον Νίκολα Βούτσεβιτς. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σωριάστηκε στο παρκέ σαν να τον χτύπησε ηλεκτρικό ρεύμα και όλη την υπόλοιπη «δουλειά» την ανέλαβε ο Σακίλ. Μάλιστα έκανε και έναν παραλληλισμό με το ποδόσφαιρο λέγοντας ότι «θα είναι περήφανοι για εκείνον» αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο έπεσε στο παρκέ.

"Giannis Antetokounmpo with a flop that makes soccer players proud." 😂



The Greek Freak takes the top spot in the latest edition of #Shaqtin pic.twitter.com/e99YbJ7oWV