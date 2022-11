O Γιάννης βρήκε ένα ξεχωριστό τρόπο για να περάσει την ώρα του κόντρα στους Μπακς.

Οι Μπακς επικράτησαν των Μάβερικς, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να κυριαρχεί αντί του Λούκα Ντόντσιτς με 30άρα και triple double. Ο Έλληνας σταρ έκανε ότι χρειαζόταν στο παρκέ για το ροζ φύλλο αγώνα, ενώ βρήκε την ευκαιρία να χαλαρώσει με έναν ιδιαίτερο τρόπο, όταν περίμενε για μπει στο παρκέ. Αποφάσισε να παίξει με ένα μικρό δεινοσαυράκι εκεί που περίμενε στη γραμματεία. Η κυρία πίσω του στη γραμματεία κοιτούσε με ένα περίεργο ύφος τον Greek Freak.

Giannis playing with a toy dinosaur in between timeouts 🦖🤣 pic.twitter.com/3FcKSiMa7a