Ο Στεφ Κάρι μίλησε για τους τελικούς του 2016 και την απίθανη επιστροφή των Καβς, αποθεώνοντας τους ΛεΜπρόν και Ίρβινγκ

Είναι ο κορυφαίος σουτέρ της ιστορίας, κάτοχος 4 τίτλων στο ΝΒΑ και ένας από τους σπουδαιότερους που έχουν παίξει ποτέ το άθλημα. Ο Στεφ Κάρι εκτός από όλα αυτά, είναι και ένας αθλητής που σέβεται τους μεγάλους αντιπάλους του, αναγνωρίζοντας το μεγαλείο τους. Ο ηγέτης του Γκόλντεν Στέιτ μίλησε στο Old Man and the Tree και στάθηκε στους τελικούς του 2016, εκεί όπου οι Καβς επέστρεψαν από το 3-1 και έκαναν την μεγαλύτερη ανατροπή της ιστορίας κόντρα στους Γουόριορς.

Ο Στεφ... έβγαλε καπέλο στους ΛεΜπρόν Τζέιμς και Κάιρι Ίρβινγκ για την απόδοση τους στα τρία τελευταία ματς των τελικών, εκεί όπου έκαναν παπάδες.

«Αυτό που λέω για την κατάσταση του 3-1 και την ανατροπή τους, είναι πως δεν έχω δει ποτέ δύο παίκτες να παίζουν σε τόσο υψηλό επίπεδο για τρία σερί ματς. Ήταν ότι πιο τρελό έχω δει αυτό που έκαναν ΛεΜπρόν και Ίρβινγκ. Παίξαμε καλύτερα από εμάς και ήταν δύσκολο να ξέρεις πως δεν μπορείς να κάνεις κάτι για αυτό. Και είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε κάτι, παίρνοντας το Game 5 ή το Game 7. Kαι εκείνη η φάση που έπαιξε άμυνα ο Λοβ σε μένα, θα μπορούσα να είχα αντιδράσει καλύτερα γιατί είχα παραπάνω χρόνο διαθέσιμο από όσο νόμιζα. Προσπάθησα να απαντήσω στο τρίποντο που είχε βάλει νωρίτερα ο Ίρβινγκ. Έχασα το σουτ, πήραν momentum και κέρδισαν μέσα στην έδρα μας. Αλλά πρέπει να βγάζεις το καπέλο σε κάποιος που ήταν καλύτεροι από σένα, ειδικά στα τρία τελευταία ματς», ήταν τα λόγια του Κάρι.