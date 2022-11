Η απάντηση του Χάρελ: «Τον ρώτησα εάν θα μπορούσε να φύγει για να προπονηθώ και με αγνόησε»

Ο Μόντρεζλ Χάρελ τοποθετήθηκε δημόσια για το επεισόδιο με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, παραθέτοντας την δική του οπτική γωνία των πραγμάτων.

Όπως έγινε γνωστό, ο παίκτης των 76ers άρπαξε τη μπάλα την ώρα που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε προπόνηση στις βολές και φέρεται να του ειπε «εδώ δεν είναι το γαμ@@@ Μιλγουόκι, ξεκουμπίσου και φύγε».

Ο Έλληνας σούπερ σταρ δεν ήθελε να δώσει συνέχεια λέγοντας απλά ότι «έχω παιδιά, δεν θα τσακωθώ με κανέναν» ενώ υποστήριξε ότι δεν ένιωσε ότι υπήρξε ασέβεια προς το πρόσωπό του. Λίγο αργότερα και έχοντας έκδηλο τον εκνευρισμό του, ο Αντετοκούνμπο παραμέρισε με δύναμη μία σκάλα την ώρα που οι υπάλληλοι του γηπέδου αφαιρούσαν τις κάμερες από το ταμπλό και του απαγόρευαν να σουτάρει βολές.

Ο Μόντρεζλ Χάρελ θέλησε να τοποθετηθεί δημόσια για το θέμα και με χαρακτηριστική ανάρτηση στο twitter ανέφερε χαρακτηριστικά: «Να βεβαιωθείτε ότι έχετε ολόκληρη την ιστορία των όσων συνέβησαν. Τον ρώτησα εάν μπορούσε να φύγει από το γήπεδο ώστε να προπονηθώ, αλλά αντί να αλλάξει τη πλευρά του γηπέδου με αγνόησε. Οπότε αυτό θα πάρεις στο τέλος. Ο σεβασμός είναι σεβασμός. Καληνύχτα».

Aye make sure you get the complete story I ask the man can he get off the court so I can workout they had to change the court over he ignore me so hey that’s what you get! Respect is respect! GOODNIGHT!