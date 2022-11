Απίστευτο: Παίκτης στο LSU δεν ήξερε ποιος ήταν ο Μάικλ Τζόρνταν! (vid)

Υπάρχει άνθρωπος στον κόσμο που να μην γνωρίζει ποιος ήταν ο Μάικλ Τζόρνταν; Ειδικά στην Αμερική; Και όμως υπάρχει! Και βρέθηκε!

Ο λόγος για τον αθλητή του American Football, Χάρολντ Πέρκινς, ο οποίος αγωνίζεται στο φημισμένο Lousiana State University.

Μπορεί να μην είναι μπασκετμπολίστας, αλλά είναι πολύ περίεργο έως και ανεξήγητο να μην γνωρίζει κάποιος στην Αμερική την... ύπαρξη του Μάικλ Τζόρνταν.

Το παράδειγμα έφερε ο προπονητής του LSU Μπράιαν Κέλι, ο οποίος ήθελε να παραλληλίσει το αλήστου μνήμης «flu game» στους τελικούς του 1997 μεταξύ των Μπουκς και της Τζαζ.

Συγκεκριμένα ο Χάρολντ Πέρκινς είχε ίωση και όπως είπε ο κόουτς του LSU στην συνέντευξη Τύπου «έκανε εμετούς και εκείνη τη στιγμή του ανέφερα το παράδειγμα του Τζόρνταν λέγοντας ότι και ο MJ έκανε εμετό στο flu game. Εκείνη τη στιγμή με ρώτησε ποιος είναι ο MJ;»

Φυσικά στο άκουσμα των όσων είπε ακούστηκε ένα... μακρόσυρτο γέλιο στην αίθουσα. Ε, και όχι άδικα..

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο

Harold Perkins was sick with the flu before playing against Arkansas.



When Brian Kelly told Perkins that MJ played his best game while sick, Perkins asked:



"Who's MJ?"



(via @codyworsham) pic.twitter.com/QZaFYc5e5C