Τους πόρους για να καλύψουν ένα κενό στο ρόστερ τους βρήκαν οι Σέλτικς, καθώς «απελευθερώθηκε» το ποσό των 3.29 εκατομμυρίων δολαρίων στο salary cup τους εξαιτίας του τραυματισμού του Ντανίλο Γκαλινάρι.

Η συνεργασία του Ντανίλο Γκαλινάρι με τους Μπόστον Σέλτικς ουσιαστικά δεν μπόρεσε ποτέ να... ευδοκιμήσει, καθώς ο Ιταλός φόργουορντ τραυματίστηκε στο παιχνίδι με τη Γεωργία για τα Προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με αποτέλεσμα να περάσει την πόρτα του χειρουργείο για να αποκαταστήσει τη ζημιά που είχε δημιουργηθεί στο χιαστό του.

Το μήνυμά του μετά την επέμβαση ήταν ενθαρρυντικό, ενώ το τελευταίο διάστημα έχει αρχίσει δειλά να ακολουθεί προγράμματα ενδυνάμωσης στο γυμναστήριο.

Παρόλα αυτά η πολύμηνη απουσία του Γκαλινάρι οδήγησε το ΝΒΑ στο να «απελευθερώσει» 3.29 εκατομμύρια δολάρια από το salary cup των Κελτών, δίνοντάς τους τον χώρο για αναζήτηση ενός παίκτη για να καλυφθεί το οποιοδήποτε κενό στο ρόστερ τους.

Την είδηση έκανε γνωστή ο δημοσιογράφος του The Athletic, Σαμς Τσαράνια, ο οποίος ταυτόχρονα τόνισε πως οι Σέλτικς θα έχουν τη δυνατότητα να... ενεργοποιήσουν αυτή την «εξαίρεση» μέχρι και τις 10 Μαρτίου.

Sources: The Boston Celtics have been granted a $3.23 million Disabled Player Exception by the NBA for the loss of Danilo Gallinari. March 10 deadline for the Celtics to use the DPE.