Ο Ράσελ Γουέστμπρουκ νιώθει καλά ερχόμενος από τον πάγκο και βοηθά τους Λέικερς να κάνουν νίκες.

Μπορεί στην αρχή να ήταν λίγο επιφυλακτικός ο Ράσελ Γουέστμπρουκ με το γεγονός πως θα έρχεται από τον πάγκο, ωστόσο πλέον δείχνει να έχει προσαρμοστεί πλήρως στο νέο του ρόλο, όντας πιο αποδοτικός για τους λιμνάνθρωπους.

Από τότε που ο Russ έγινε παγκίτης μετρά 16.3 πόντους, 8 ριμπάουντ, 6.7 ασίστ, 46.1% εντός παιδιάς σε 30 λεπτά ανά ματς. Βρίσκει τις επιλογές που θέλει χωρίς να εκβιάζει καταστάσεις, όπως γινόταν στα πρώτα ματς. Ο έμπειρος γκαρντ έχει βοηθήσει τους Λέικερς να έχουν 2-1 ρεκόρ στα τρία τελευταία ματς και φαίνεται κάτι να αλλάζει στο Λος Άντζελες.

Αν συνεχίσει να έχει τέτοια νούμερα και τα ανεβάσει λιγάκι, τότε θα μπορούσε άνετα να παλέψει και για το βραβείο του κορυφαίου έκτου παίκτη της σεζόν. Μετά από πολλούς μήνες Γουέστμπρουκ και Λέικερς βρίσκουν κάτι θετικό στον... ορίζοντα.

Russell Westbrook since coming off the bench:



📊 16.3 PPG, 8.0 RPG, 6.7 APG, 46.1 FG%, 30.0 MPG; Lakers - 2-1



6th Man of the Year Russ? 🤔 pic.twitter.com/H2ItGJwojm