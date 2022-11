Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν και πάλι... ορεξάτος απέναντι στους Πίστονς και οδήγησε τους Μπακς στη νίκη για να διευρύνουν το σερί τους στο 7-0 στο ξεκίνημα της σεζόν του ΝΒΑ.

Οι Μπακς συνεχίζουν να προσθέτουν νίκες στο... σακούλι της φετινής σεζόν του ΝΒΑ και έπειτα από 7 αναμετρήσεις στο ξεκίνημα δεν έχουν βρει την ομάδα που θα τους κάνει να γράψουν την πρώτη τους ήττα.

Το δεύτερο παιχνίδι με τους Πίστονς σε διάστημα λίγων ημερών επιφύλασσε ακόμη μία μεγάλη εμφάνιση για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος έφτασε τα 6 ματς με 30+ πόντους παρασύροντας τα «ελάφια» σε ξέφρενους ρυθμούς.

Ο Giannis στη νέα παράσταση μπροστά στο κοινό του Fiserv Forum χρειάστηκε 29:31 στο παρκέ για να σκοράρει 32 πόντους με 11/20 δίποντα, 0/4 τρίποντα και 10/12 βολές προσθέτοντας ακόμη στο φύλλο της στατιστικής του 12 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 μπλοκ και μόλις 1 φάουλ. Μάλιστα, είχε και 5 κλεψίματα, με τα οποία έφτασε το ρεκόρ καριέρας του.

Δείτε μερικές από τις εντυπωσιακές ενέργειες του Γιάννη κόντρα στους Πίστονς:

Giannis matched a career-high 5 steals tonight for the 10th time in his career.



32 PTS | 12 REB | 4 AST | 2 BLK | 5 STL pic.twitter.com/P9iKyE2M4b