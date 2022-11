Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μοίρασε τα signature shoes του στους συμπαίκτες του στους Μπακς, κάνοντας τους έκπληξη.

Φροντίζει τα πάντα στους Μπακς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και έχει τον τρόπο να κάνει ευτυχισμένους τους συμπαίκτες του εντός και εκτός παρκέ. Ο Greek Freak μοίρασε τα παπούτσια του (Zoom Freak 4) στους συμπαίκτες του στο Μιλγουόκι, αλλά και σε ανθρώπους της ομάδας. Όλοι τους έδειξαν την χαρά τους, με τον Έλληνα σταρ να μην σταματά να μοιράζει τα signature shoes. Φυσικά υπάρχει και ένα άλλο video, στο οποίο «σώριασε» τον Ιμπάκα μαζί με τον Θανάση και του έβγαλε τα παπούτσια για να του φορέσει... freaks.

Δείτε τον να μοιράζει τα freaks στους συμπαίκτες του

Had to hook up the team with some Zoom Freak 4's!! 🔥🔥 pic.twitter.com/IvlfOEW4Jg