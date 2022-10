Δε θα γινόταν να μην είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ο παίκτης της εβδομάδας στην Ανατολική περιφέρεια. Ο Greek Freak είναι μαζί με τον Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ οι δύο που ξεχώρισαν από τις 24 έως τις 30 Οκτωβρίου.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σαρώνει στο ξεκίνημα της σεζόν στο ΝΒΑ και για αυτόν τον λόγο ο τίτλος ου παίκτη της εβδομάδας στην Ανατολή του ανήκει δικαιωματικά. Ο σταρ των Μιλγουόκι μέτρησε την εβδομάδα που μας πέρασε τρεις νίκες, οδηγώντας στο 5-0 τους Μπακς.

Σε αυτά τα παιχνίδια ο Greek Freak σκόραρε 35.7 πόντους μέσο όρο, 15 ριμπάουντ και 6 ασίστ, κινούμενος εξ αρχής σε ρυθμούς double-double.

Από την αντίπερα όχθη, στη Δύση ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ είναι ο παίκτης της εβδομάδας. Ο Καναδός ηγέτης των Θάντερ μέτρησε 31.7 πόντους, 7.7 ασίστ και 5.3 ριμπάουντ.

