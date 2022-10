«Ο Μπογκντάνοβιτς συμφώνησε για ανανέωση του συμβολαίου του με τους Πίστονς»

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν αμερικανικά Μέσα, Μπόγιαν Μπογκντάνοβιτς και Ντιτρόιτ Πίστονς συμφώνησαν στην ανανέωση της συνεργασίας τους με συμβόλαιο που θα τους «δέσει» μέχρι και το 2024/25.

Μπόγιαν Μπογκντάνοβιτς και Ντιτρόιτ Πίστονς θα συνεχίσουν να τραβάνε κοινή πορεία στο ΝΒΑ, αφού όπως αναφέρουν πληροφορίες από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο έμπειρος φόργουορντ έχει συμφωνήσει στην ανανέωση του συμβολαίου του για ακόμη δύο χρόνια.

Σύμφωνα με τα όσα τονίζει ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι από τις πηγές του ESPN, ο Μπογκντάνοβιτς έδωσε τα χέρια με τους ανθρώπους του Ντιτρόιτ και θα συνεχίσει να αγωνίζεται με τη φανέλα της ομάδας μέχρι και το καλοκαίρι του 2025.

Ο 33χρονος φόργουορντ βρέθηκε στους Πίστονς το καλοκαίρι μέσω trade από τους Τζαζ, ενώ οι... σελίδες που θα υπογράψει θα του αποφέρουν το ποσό των 39.1 εκατομμυρίων δολαρίων!

