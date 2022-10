Παρά τη νίκη των Ρόκετς απέναντι στους Τζαζ δεν έλειψε η ένταση στον πάγκο με τους Τζαμπάρι Σμιθ και Τζέιλεν Γκριν να έρχονται σε ρήξη.

Οι Ρόκετς υποχρέωσαν τους Τζαζ στην πρώτη ήττα της σεζόν πετυχαίνοντας ταυτόχρονα την "παρθενική" τους νίκη με το τελικό 114-108 στην έδρα του Χιούστον, με τις εντάσεις να είναι κομμάτι του παιχνιδιού.

Τζαμπάρι Σμιθ και Τζέιλεν Γκριν είχαν μία στιγμή έντασης στον πάγκο κατά τη διάρκεια ενός timeout της ομάδας τους, με τους ψυχραιμότερους να παρεμβάλλονται για να τους χωρίσουν και να προλάβουν... τα χειρότερα.

Η κατάσταση αυτή δεν φάνηκε να επηρεάζει τη συνέχεια του ματς με τους δύο να είναι εκ των πρωταγωνιστών και να σκοράρουν 25 και 21 πόντους για την επικράτηση των Ρόκετς.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο:

Jabari Smith and Jalen Green had words on the bench.



(via @DeuceThomas)



