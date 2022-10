Σμαρτ για Εμπίντ: «Θα μπορούσα να του σπάσω το κεφάλι, αλλά δεν το έκανα» (vid)

Ο Μάρκους Σμαρτ έδωσε τη δική του εξήγηση για τον «καυγά» που είχε με τον Τζοέλ Εμπίντ στο εναρκτήριο ματς της σεζόν ανάμεσα στους Μπόστον Σέλτικς και τους Φιλαντέλφια 76ερς.

Ο Μάρκους Σμαρτ δεν το σκέφτηκε για μεγάλο διάστημα. Μίλησε μέσα από την... καρδιά του. Χωρίς φίλτρα. Όπως ακριβώς συμπεριφέρεται και μέσα στο παρκέ. Κατά τη διάρκεια του αγώνα των Μπόστον Σέλτικς με τους Φιλαντέλφια 76ερς είχε μία έντονη «κοκορομαχία» με τον Τζοέλ Εμπίντ. Η οποία κατέληξε με τον παίκτη των Σέλτικς και κορυφαίο αμυντικό της περασμένης σεζόν να δέχεται την τεχνική ποινή.

«Πήγα για το κλέψιμο, ο διαιτητής σφυρίζει, δίνει το φάουλ, σταματάω να παίζω και το χέρι μου είναι ακόμα μπλεγμένο και προσπαθεί να το βγάλει. Είμαι ο μόνος που δέχομαι τεχνική ποινή. Ο καλύτερος αμυντικός της χρονιάς; Έτσι με αντιμετωπίζουν; Θα έπρεπε να του σπάσω το κεφάλι, αλλά δεν το έκανα...», είπε ο Σμαρτ.

Smart: "Went for the steal, basketball play, referee blows his whistle, calls a foul, I stop play, my arm's still in there and he tries to break it..I'm the only one that gets a tech..defending DPOY? That's how he gets treated? ... I could've cracked his head open, but I didn't." pic.twitter.com/Npnn7xJaYL