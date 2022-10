Ντοκ Ρίβερς για Χάρντεν: «Μπορεί να γίνει ένας "Μάτζικ Τζόνσον που σκοράρει"»

O Nτοκ Ρίβερς μίλησε για τον Τζέιμς Χάρντεν και έβαλε στην κουβέντα τον Μάτζικ Τζόνσον.

Οι Σίξερς ξεκινούν άλλη μια σεζόν με μεγάλες προσδοκίες που φτάνουν μέχρι το πρωτάθλημα και στηρίζουν πάρα πολλά στο φοβερόν δίδυμο του Τζοέλ Εμπίντ με τον Τζέιμς Χάρντεν.

Ο προπονητής της Φιλαδέλφεια, Ντοκ Ρίβερς μίλησε για τον Μούσια και την επίδραση που μπορεί να έχει στο γήπεδο για τους Σίξερς και έβαλε στην... εξίσωση τον θρύλο Μάτζικ Τζόνσον. «Πάντα ήξερα πως ήταν καλός πασέρ, αλλά είναι και σπουδαίος σκόρερ. Έχει ικανότητα στο να... βλέπει το γήπεδο και στο playmaking. Δεν έχουμε κλασικό point guard. Αυτός ο τύπος μπορει να γίνει ένας scoring point guard. Θα χρησιμοποιήσω τη λέξη "Μάτζικ Τζόνσον που σκοράρει". Αλλά το κόλπο είναι να τον κάνω να σκοράρει περισσότερο. Και αυτό είναι δύσκολο», ήταν τα λόγια του στον Έιντριαν Βοϊναρόφσκι,

Ο Μούσιας που ήταν απίθανος σκόρερ στους Ρόκετς και βγήκε κορυφαίος σε αυτόν τομεά για τρεις σερί σεζόν (2018-20) σε ολόκληρο το ΝΒΑ, στους Νετς στράφηκε πιο πολύ στην πάσα και την ασίστ, κάτι που έκανε και για λίγο καιρό στους Σίξερς. Φυσικά ο Μάτζικ Τζόνσον μπορεί να φημιζόταν για τα αδιανόητα που έκανε με τις πάσες του και τον τρόπο που διάβαζε το παιχνίδι, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει πως υστερούσε στο σκοράρισμα, ενώ μιλάμε για έναν παίκτη που μπορούσε να παίξει σε όλες τις θέσεις και να μαρκάρει όλες τις θέσεις. Τα λόγια είναι περιττά για τον Μάτζικ.

76ers coach Doc Rivers on the Embiid/Harden partnership. Full audio on The Woj Pod: https://t.co/r7aoijx2ET pic.twitter.com/9U33xwFN9P