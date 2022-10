Επική γκάφα στην παρουσίαση των Νάγκετς: Ο ΝτιΆντρε Τζόρνταν έγινε... ΝτιΆντρε Έιτον! (vid)

Ο παρουσιαστής των Ντένβερ Νάγκετς προχώρησε σε μια γκάφα τεραστίων διαστάσεων καθώς «βάφτισε» τον ΝτιΆντρε Τζόρνταν σε... ΝτιΆντρε Έιτον!

Με το... στόμα ανοικτό έμεινε ο ΝτιΆντρε Τζόρνταν στην παρουσίαση των Ντένβερ Νάγκετς. Και πώς να μην μείνει όταν αντί να ακούσει τ' όνομά του άκουσε εκείνο του... Έιτον!

Πριν από το ματς του Ντένβερ με το Φοίνιξ, ο παρουσιαστής των Νάγκετς μπέρδεψε τον ΝτιΆντρε Τζόρνταν με τον ΝτιΆντρε Έιτον, ο οποίος υπήρχε στην... αντίπερα όχθη του παρκέ.

Οι παίκτες των Νάγκετς δεν πίστευαν στα... αυτιά τους με αυτά που άκουγαν, με πρώτο και καλύτερο τον... ίδιο τον Τζόρνταν!

Βάλτε ήχο και ακούστε!

"At center from Texas A&M, Deandre Ayton...DeAndre Jordan." 😂 😂 pic.twitter.com/FwLoQ8OcCH