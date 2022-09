Πόποβιτς: «Το κίνητρο για να γυρίζω κάθε χρόνο στους Σπερς είναι ο μισθός μου»! (vid)

Ο Γκρεγκ Πόποβιτς έκατσε για πρώτη φορά στον πάγκο των Σπερς το 1996 και αποκάλυψε με χιουμοριστικό τρόπο το κίνητρό του, αποτρέποντας τους πάντες να πάνε στο Λας Βέγκας και να ποντάρουν στα «Σπιρούνια» για την κατάκτηση του τίλου!

Ο Γκρεγκ Πόποβιτς έχει μπροστά του ακόμη μια σεζόν με τους Σπερς, την 27η συνεχόμενη στην άκρη του πάγκου των Τεξανών, πανηγυρίζοντας πέντε πρωταθλήματα και κατακτώντας τρεις φορές τον τίτλο του Κόουτς της Χρονιάς στην κορυφαία βιομηχανία μπασκετικού θεάματος στον κόσμο σε αυτό το διάστημα.

Ο Πόποβιτς κοουτσάρει τα «Σπιρούνια» από το 1996-97, έχοντας ρεκόρ 1.344-701 σε συνολικά 2.045 αγώνες στη regular season και κατά τη διάρκεια της Media Day, ρωτήθηκε για το κίνητρό του κι αρκέστηκε να σχολιάσει: «Ο μισθός μου»!

Παράλληλα, αποδείχτηκε ρεαλιστής, εξηγώντας πως: «Κανείς εδώ δεν πρέπει να πάει στο Λας Βέγκας και να ποντάρει στους Σπερς να κερδίσουν το πρωτάθλημα».



"Nobody here should go to Vegas with the thought of betting on us to win the championship."



Coach Pop keeping expectations moderate for the Spurs 😅



(via @KSATRJ) pic.twitter.com/jwjcIvWsnr