Κερ: «Θυμάμαι πως ήταν ο Γιάννης σαν rookie, μου τον θυμίζει ο Κουμίνγκα»

Ο Στιβ Κερ έκανε σύγκριση του Τζόναθαν Κουμίνγκα με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τα χρόνια τους σαν rookie.

Είναι ο άνθρωπος που... υπέγραψε τις επιτυχίες των Γουόριορς τα τελευταία χρόνια, οδηγώντας τους σαν head coach στη Γη της Επαγγελίας σε τέσσερις περιπτώσεις. Ο Στιβ Κερ στάθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα που υπάρχουν στο ρόστερ της ομάδας και τον συνέκρινε με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τη σεζόν που ο Greek Freak ήταν rookie.

«Bλέπεις που έχει φτάσει ο Γιάννης τώρα και τον σκέφτεσαι πως ήταν σαν rookie. Μετά πρέπει να σκεφτείς και τον Τζόναθαν Κουμίνγκα», ήταν τα λόγια του προπονητή του Γκόλντεν Στέιτ που έχει... αλλάξει επίπεδο σε πολλούς παίκτες τα τελευταία χρόνια, όπως ο Κάρι, ο Τόμπσον, ο Γκριν και ο Πουλ.

