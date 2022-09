Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο το... διασκέδασε στα 30ά γενέθλια της συντρόφου του, Μαράια.

Το Eurobasket τελείωσε για την Εθνική μας και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος ήταν εντυπωσιακός με 31 πόντους, 8 ασίστ και 7 ριμπάουντ κόντρα στη Γερμανία, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό. Ο Greek Freak θα αρχίσει σιγά-σιγά να μπαίνει σε ρυθμούς Μπακς, όμως πρώτα θα πάρει τις ανάσες του, θα γεμίσει... μπαταρίες για να είναι πανέτοιμος για την απαιτητική σεζόν που έρχεται. Ο Έλληνας σταρ το διασκέδασε με την ψυχή του στα γενέθλια της συντρόφου του, Μαράια, όπου έκλεψε την παράσταση με τις χορευτικές του φιγούρες.

Ποιότητα ο Γιάννης και στον χορό.

Δείτε το video

Giannis Antetokounmpo getting groovy during his wife’s 30th birthday 😎pic.twitter.com/hx4u27GEqF