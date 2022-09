Οι Λέικερς εξακολουθούν να αναζητούν παίκτες για να κλείσουν το ρόστερ τους.

Η περσινή σεζόν ήταν σκέτη απογοήτευση για τους Λέικερς, οι οποίοι δεν κατάφεραν να μπουν ούτε στα playoffs και φέτος θα ψάξουν τρόπο για να αφήσουν πίσω τους την αποτυχία. Πριν λίγες ώρες έκαναν δικό τους τον εντυπωσιακό στο Eurobasket με τη Γερμανία, Ντένις Σρέντερ που επέστρεψε στο LA.

Όμως οι λιμνάνθρωποι δεν σταματούν εκεί. Η ομάδα από το Λος Άντζελες κάνει work outs με πολλούς free agents με το όνομα του Αϊζάια Τόμας να ξεχωρίζει. Επίσης θα πρέπει να σταθούμε και στον Ντούειν Μπέικον που πέρυσι έπαιξε στη Μονακό. Οι υπόλοιποι είναι οι Άρμονι Μπρουκς, Μάικαλ Μέλντερ, Σαρίφ Κούπερ, Σαμπάζ Μουχάμαντ, Τζέρεμι Λαμπ και Μίγιε Όνι.

Σχετικά με το status του Γουέστμπρουκ, μεταδίδουν στις ΗΠΑ πως είναι πολύ πιθανόν να μην ξεκινάει στη βασική πεντάδα των Λέικερς την επόμενη σεζόν, κάτι που μένει να δούμε αν θα φέρει εξελίξεις.

