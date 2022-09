Το EuroBasket τελείωσε για την Εθνική και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, αλλά ο ίδιος συνεχίζει να αποτελεί πηγή έμπνευσης, με μία ζωγράφο να σχεδιάζει το πορτραίτο του με μολύβι.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποτελεί πηγή έμπνευσης για κάθε μορφής τέχνη, πέραν από το μπάσκετ του. Ήδη μόλις την Πέμπτη (15/9) έγινε γνωστό πως η νέα ταινία «Naija Odyssey» με αυτόν πρωταγωνιστή θα κάνει πρεμιέρα στις 12 Σεπτεμβρίου, όπου ο σταρ των Μιλγουόκι Μπακς και της Εθνικής εξηγεί με τον δικό του τρόπο πώς εξελίχθηκε η ζωή του.

Τώρα ήταν σειρά μίας ζωγράφου να σχεδιάσει το πορτραίτο του με μολύβι και το αποτέλεσμα που έβγαλε είναι εξόχως εντυπωσιακό. Μάλιστα στο σχετικό tweet που έκανε, προσφωνεί τον Αντετοκούνμπο ως Έλληνα Θεό και ζητά από όλους τους χρήστες να αναδημοσιεύσουν την προσπάθειά της, ώστε να το δει ο ίδιος.

Days and nights on this masterpiece pic.twitter.com/o3DJwcAl1T