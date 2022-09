Κρις Πολ για τον ιδιοκτήτη των Σανς: «Με απογοήτευσε η απόφαση του ΝΒΑ»

Ο Κρις Πολ πήρε θέση για την υπόθεση του Ρόμπερτ Σάρβερ εξηγώντας και εκείνος από τη πλευρά του ότι το ΝΒΑ θα μπορούσε να επιβάλλει μεγαλύτερη τιμωρία στον ιδιοκτήτη των Σανς.

Μπορεί να αποτελεί μέλος του Φοίνιξ ωστόσο το γεγονός αυτό δεν του απαγόρευσε να στραφεί εναντίον του ιδιοκτήτη των Σανς κάνοντας λόγο για ανάρμοστες συμπεριφορές.

Μετά τον Λεμπρόν Τζέιμς ο οποίος τοποθετήθηκε δημόσια για το θέμα που έχει δημιουργηθεί εξηγώντας ότι είναι αντίθετος από τη τιμωρία που του επιβλήθηκε (σ.σ. 10 εκατομμύρια δολάρια και αποκλεισμός για έναν χρόνο), σειρά πήρε και ο Κρις Πολ.

«Όπως πολλοί, κοίταξε και εγώ την αναφορά. Ήμουν και είμαι τρομοκρατημένος και απογοητευμένος από τα όσα διάβασα. Αυτή η συμπεριφορά, ειδικά απέναντι σε γυναίκες, είναι απαράδεκτη και δεν πρέπει να επαναληφθεί. Είμαι της άποψης ότι οι επιβαλλόμενες κυρώσεις απέτυχαν να καταδείξουν αυτό που - πιστεύω ότι όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε - πως ήταν φρικτές συμπεριφορές. Η καρδιά μου είναι με τους ανθρώπους που επηρεάστηκαν» ήταν η δημόσια τοποθέτηση του σούπερ σταρ των Σανς.

