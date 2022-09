Κράξιμο Τζέφερσον σε Αρίνας: «Μην κάνεις σαν κόπανος, ο Αντετοκούνμπο είναι ο κορυφαίος»

O Ρίτσαρντ Τζέφερσον έκραξε τον Γκίλμπερτ Αρίνας για τις δηλώσεις του και αποθέωσε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Πριν λίγες μέρες ο πρώην NBAer και σταρ των Γουίζαρντς, Γκίλμπερτ Αρίνας είχε προχωρήσει σε μια δήλωση που έδειξε ασέβεια για τον φοβερό και τρομερό Γιάννη Αντετοκούνμπο. Όταν ρωτήθηκε για τους κορυφαίους παίκτες της λίγκας, ανέφερε πως ο Γιάννης δεν καταλαβαίνει το μπάσκετ ακόμα. Eπίσης πρόσθεσε πως ο Έλληνας σταρ δεν καταλαβαίνει τον τρόπο που θα γίνει καλύτερος.

Η απάντηση ήρθε από τον πρώην NBAer και πρωταθλητή με τους Καβς το 2016, Ρίτσαρντ Τζέφερσον που έκραξε τον Agent Zero και εκθείασε τον Greek Freak. «Ο Αρίνας κάνεις σαν κόπανος με το να στέκεται μόνο στο τρίποντο. Ας μιλήσουμε για νικες, για επίδραση του Γιάννη στα ματς, για την άμυνα του και την επίθεση του. Είναι ο κορυφαίος two way player του πλανήτη και δεν τον φτάνει κανείς», είπε για τον σταρ της Ελλάδας που μαγεύει με την Εθνική μας στο Eurobasket, μετρώντας 2/2 νίκες στο ξεκίνημα.