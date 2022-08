Τζέισον Γουίλιαμς για Τζόρνταν: «Δε θα ήταν το ίδιο εύκολο να σκοράρει απέναντι στον Χόλιντεϊ με τον Αντετοκούνμπο να τον περιμένει»

Θα μπορούσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και οι Μιλγουόκι Μπακς να σταματήσουν τον Μάικλ Τζόρνταν; Ο Τζέισον Γουίλιαμς πιστεύει πως η απάντηση είναι ναι!

Την τριάδα των Μιλγουόκι Μπακς, μεταξύ αυτών φυσικά και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο έφερε ως παράδειγμα ο Τζέισον Γουίλιαμς για να δηλώσει πως ο Μάικλ Τζόρνταν δε θα ήταν το ίδιο εύκολο να σκοράρει τη σημερινή εποχή.

Ένας από τους καλύτερους πόιντ γκαρντ της δεκαετίας του 2000 μιλώντας στο podcast «PlayersChoice», άναψε ξανά τη σπίθα για τη σύγκριση της εποχής που αγωνιζόταν ο Τζόρνταν στο ΝΒΑ με αυτήν του σήμερα.

«Ήταν πολύ εύκολο για εκείνον να σκοράρει καλάθια απέναντι στον Γκάρι Πέιτον. Δεν είναι το ίδιο εύκολο τη σημερινή εποχή απέναντι στον Τζρου Χόλιντεϊ, έχοντας τους Γιάννη Αντετοκούνμπο και Μπρουκ Λόπεζ να τον περιμένουν. Δε θα σκόραρε το ίδιο εύκολα όπως έκανε τότε» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Γουίλιαμς, ξεσηκώνοντας νέο κύμα αντιπαράθεσης στα social media...

