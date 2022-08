Φαίνεται πως ο υπερταλαντούχος Στεφ Κάρι δεν τα καταφέρνει τόσο καλά με το μικρόφωνο, όπως αποδείχθηκε όταν αποπειράθηκε να κάνει freestyle στο περιθώριο ενός αγώνα γκολφ.

Το να βλέπεις τον Στεφ Κάρι στα μπασκετικά παρκέ είναι απόλαυση. Το να τον ακούς να... ραπάρει είναι μία δοκιμασία. Ο κορυφαίος σουτέρ όλων των εποχών στο NBA τυγχάνει να είναι και πολύ καλός παίκτης στο γκολφ.

Στο περιθώριο ενός αγώνα στον οποίο βρέθηκε ο ηγέτης των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, αποφάσισε να πάρει μικρόφωνο στα χέρια του και η απόδοσή του στο τραγούδι μάλλον δεν ήταν αυτή που θα ήθελε ο ίδιος και οι γύρω του.

Φαίνεται πως οι ρίμες δεν είναι το φόρτε του, όμως ευτυχώς η έναρξη της σεζόν στο ΝΒΑ πλησιάζει και ο Κάρι θα κάνει ξανά αυτό που ξέρει καλύτερα, έχοντας να υπερασπιστεί τον τίτλο του πρωταθλητή με τους Γουόριορς.

What grade are you giving Steph's freestyle?? 🤣🎤



(via @StephenCurry30) pic.twitter.com/o6TOMbJOAi